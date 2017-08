Eran una de las parejas más estables de Hollywood

La relación que mantenían Chris Patt y Anna Faris llegó a su fin. Así lo dieron a conocer a través de redes sociales. En medio de la sorpresa ya que por muchos años fueron el matrimonio modelo. Ambos se veían muy enamorados, pero fuera de los reflectores había incomodidad y una relación fracturada, al menos eso es lo que dejaron ver en el comunicado que hicieron público hace algunas horas.

El actor de Guardianas de la Galaxia fue el encargado de subir el mensaje a sus redes sociales, para minutos más tarde ser ratificado por la actriz Anna Faris al publicarlo en Twitter. "Anna y yo estamos muy tristes de anunciar nuestra separación legal. Lo hemos intentado mucho tiempo y estamos realmente decepcionados. Nuestro hijo tiene dos padres que lo aman profundamente y por su salud mental queremos mantener este proceso lo más privado posible", ha explicado a través del comunicado. "Todavía nos amamos, siempre nos respetaremos y nos admiraremos".

Producto de su relación nació Jack, un pequeño de tres años quien tuvo complicaciones al nacer y, en su momento, la actriz declaró que el amor y el apoyo de su esposo había sido determinante para salir adelante.

La relación de estos famosos era de las favoritas del público pues Chris siempre tenía algo bueno que decir acerca de su esposa. En una entrevista para GQ Australia declaró: "Amigo, me casé con alguien superior. No tengo idea de cómo ocurrió. Es tan divertida y buena. Es una leyenda. Pero no voy a cuestionarlo demasiado, no sé lo que es...", razón por la que la noticia ha causado gran revuelo en redes sociales.

