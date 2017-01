En una conmovedora colaboración para la revista Vogue, la diseñadora habla de sus inseguridades y algunos de los momentos más difíciles que vivió a lo largo de su juventud

Si pudieras escribirle una carta a tu 'yo' de 18 años, ¿qué le dirías? Victoria Beckham lo hizo como parte de una colaboración para la revista Vogue y no hemos dejado de enterarnos de episodios realmente conmovedores de su vida. Es bien sabido que la diseñdora es de pocas palabras y casi nunca habla de su vida personal, aquí les compartimos algunos fragmentos de su carta:

Debes ser fuerte, no te des por vencida tan fácil

"Sé que estás luchando en este momento. Crees que no eres la más bonita, la más delgada ni la mejor en el baile en la Academia de Arte Teatral de Laine. Tienes serios problemas de acne. ¿Crees que el director te ha puesto al final del recital de fin de año (en un humillante brillante leotardo de lycra de color púrpura) porque estás demasiado gorda para ir en la parte delantera? (Esto puede o no ser cierto.)

Hay una cabina telefónica roja fuera de la escuela, acaba de sonar y son tus padres. Lloras: 'No puedo hacer esto, extraño estar en casa, no soy lo suficientemente buena'. Mamá te ha dicho que regreses: 'Iremos a pasear a la orilla del lago y compraremos un par de zapatos'. Es tentador. Pero entonces tu papá tomó el teléfono: 'Quédate ahí, demuestra que todos están equivocados'. Si hubieras escuchado a mamá, sería la solución fácil. Estoy escribiendo esto para algrarte, para ofrecerte consuelo y aliento y decirte que, a los 18 años, debes ser fuerte.

Siéntete orgullosa de tu belleza natural, olvídate de las cirugías

Tu complexión se estabilizará por sí misma, las continuas ondulaciones de peso se terminarán y, de hecho, tu peso bajará. No sigas las tontas dietas de moda (incluyendo esa adicción al jugo verde), acepta tus imperfecciones. Usa menos maquillaje, deja que tu piel respire (ya jamás le permitas a tu maquillista que de depile completamente las cejas. Las consecuencias te perseguirán por siempre).

¡No estropees tus senos! Todos estos año lo negue. Estúpida. Un signo de inseguridad. Celebra lo que tienes.

Sé amable con los demás

También habrá días malos y muy malos. A menudo estarás tan ocupada que cada día estarás en un país diferente. Y ser joven a veces es ser tonto: te quedarás en la habitación de tu hotel a quejarte de que estás cansada. No lo hagas. ¡Sal y conoce más del país en el que estás! Visita las galerías de arte, los museos, empápate de su cultura. ¡Tienes suerte de estar allí. Si no estás en Spice Girls, seguirás siendo esa persona insegura encerrada en una burbuja y nunca te convertirás en lo que realmente eres. Con esto en mente, sé amable, muy amable y muy considerada con los sentimientos de los demás. A veces no apreciamos plenamente a los otros, así que practica lo que predicas cuando cantas: 'la amistad nunca termina' y celebra lo especial que es cada persona".

