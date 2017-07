Es una mujer muy hermosa que demuestra que la belleza no tiene nada que ver con la talla

Estefania Villarreal saltó a la fama gracias a la telenovela mexicana Rebelde, en la que daba vida a Celina, personaje que tenía problemas de autoestima debido a que sufría sobrepeso. En la telenovela se enfrentaba a no ser tan delgada como lo eran sus compañeras y eso fue algo que la acompañó muchos años, pues sólo le daban papeles secundarios, en los que el sobrepeso representaba un problema.

Cuánto pesaba o pesa no nos interesa, lo que es un hecho es que la actriz tiene mucho talento y una belleza impresionante. Con el paso del tiempo, además de actuar, se dedicó a modelar, demostrando que la talla no tiene por qué limitarnos. Logró convertirse en una de las modelos 'curvy' más importantes de México y una fiel impulsora del movimiento 'body positive' que llama a aceptarnos como somos.

La última imagen con la que impactó en redes sociales fue una en la que se le ve lucir un traje de baño completo. Además de verse guapísima, luce más segura que nunca, dejando claro está atravesando por uno de sus mejores momentos. Ser blogger y subir sus mejores outfits a Instagram no es su único trabajo, también se ha encargado de ser imagen de Levi´s, marca de jeans que tiene una campaña con mujeres extraordinarias, en las que realzan la belleza del cuerpo femenino sin importar la talla.

Tal y como dice Estefania, 'be your own kind of beautiful' (sé tu propio tipo de belleza), mientras tú te sientas bien y no pongas en riesgo tu salud, que el mundo gire y considere bello a lo que se le dé la gana.

🌊🌊🌊 Una publicación compartida de ESTEFANIA VILLARREAL (@estefavillarreal_of) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 6:03 PDT

Que nada te impida ser tú misma. ♥️ Más que enamorada de mis @Levismx Plus Cuéntame si tú ya estás gozando la experiencia y si aún no, ¿que esperas? #liveinlevis #ladiesinlevis #LEVIS 🔍Disponibles en @liverpool_mexico y levi.com.mx Una publicación compartida de ESTEFANIA VILLARREAL (@estefavillarreal_of) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 9:46 PDT

