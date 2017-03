El millonario más sexy compartió cuál es su secreto para lucir espectacular

Por redacción Nueva Mujer

El apuesto millonario de Instagram que se diera a conocer por su sensual manera de bailar, ahora volvió a romper internet al subir un video en el que se le ve bailando luego de su tratamiento para mantenerse espectacular.

Gianluca apareció bailando luego de estar en una especie de caldero a bajas temperaturas. El video inicialmente estaba en su cuenta de Instagram pero algo lo hizo cambiar de opinión y decidió bajarlo.

Ya descubrimos el truco para mantenerse tan joven 😂😂 @gianlucavacchi: Freezing Dance..❄️❄️ #allthewayup #fatjoe #remyma #gvlifestyle Una publicación compartida de Un Nuevo Día (@unnuevodia) el 12 de Mar de 2017 a la(s) 7:19 PDT

DESCUBRE MÁS:

El empesario italiano Gianluca Vacch, ha sido la revelación de redes sociales. Su hostentosa vida, buen sentido del humor y su guapa novia son un verdadero hit en internet. Pero la vida del millonario no siempre fue así. En 2008 Vacchi no lucía un cuerpo tonificado ni lleno de tatuajes. Su look cambió radicalmente y eso quedó en evidencia con unas fotos que le tomó la revista Hola. Ve la nota aquí.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Frases motivacionales para empezar y terminar bien tu día

Y EN VIDEO:

¿Por qué se arruga la piel del rostro?