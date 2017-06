El video contiene imágenes parpadeantes que pueden resultar sensibles para algunas personas

'El Exorcista' llegó a las salas cinematográficas en 1973, cambiando para siempre el concepto de las películas de terror hechas hasta el momento. Aunque en la actualidad las imágenes no causan el mismo impacto que en el año de su lanzamiento, el tráiler original fue tan desagradable para el público, que muchos salían de la sala para vomitar. Debido a esto, muchas cadenas cinematográficas se negaron a exhibirlo y fue considerado como 'prohibido'.

El tráiler tiene imágenes parpadeantes que pueden resultar sensibles para personas con epilepsia fotosensible. La música era distinta a la que conocemos ahora. De acuerdo con el libro Music in the Horror Film: Listening to Fear el director de 'El Exorcista,' William Friedkin, solicitó una composición especial, que no fuera una melodía tradiciona. ¿El resultado? Acordes que hicieron del tráiler algo aún más aterrador.

