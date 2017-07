Los niños de Derry corren un grave peligro.

Por Dayana Alvino

No cabe duda de que 'IT' es el personaje que desató nuestras pesadillas cuando eramos niñas y el que nos hizo detestar todo lo relacionado con los payasos. Ahora, que está de regreso no podemos evitar sentir que el miedo recorre nuevamente nuestras venas.

MÁS: Tus traumas de la infancia regresan con una nueva versión de 'Eso', el payaso

Aunque ya habíamos tenido avances de la nueva versión de 'IT', el día de hoy New Line Cinema estrenó el tráiler oficial de la película protagonizada por Bill Skarsgrd como Pennywise.

El video comienza con una voz en off diciendo: "Desde pequeños crees que el universo gira en torno a ti, que siempre te van a proteger y a querer, pero un día te das cuenta de que no es verdad".

Este es el tráiler oficial (velo bajo tu propio riesgo):

MÁS: 7 personajes de Stephen King que nos quitaron el sueño

Si bien la historia es la misma que ya conoces (ya sea porque la viste en el clásico de 1990 o la leíste en el libro), esta nueva versión ya ha sido catalogada como altamente terrorífica.

'IT' se estrenará el 8 de septiembre, así que apúntalo en tu agenda.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO:

Baja de peso y fortalece piernas de forma divertida bailando sassy'sass