Por Karen Hernández

En medio de la euforia por el estreno de la versión de carne y hueso de 'La Bella y la Bestia', el Internet se dispuso a jugar con nuestros sentimientos con el lanzamiento del primer tráiler de 'la Sirenita'.

Desde el 2016, nuestra atención estuvo en el anuncio de las versiones que Disney estará estrenando en los próximos años, como 'La Bella y La Bestia', 'El Rey León' y 'Aladdin' pero sin duda la que más llamó la atención fue 'La Sirenita'.

La historia de la joven sirena, amante del mundo de los humanos, ha sido una de las favoritas de muchas generaciones y aunque se desconocen detalles sobre cómo será esta versión live action, la expectativa es grande. Esto provocó que el supuesto tráiler de la cinta volviera locos a todos pues de entrada se titula "The Little Mermaid" (así, a secas). La confusión no se hizo de esperar pues conforme va avanzando el video no hay indicios del enorme castillo de la Atlántida, ni de una bruja de mar con tentáculos de pulpo ni nada que tuviese el sello Disney.

La historia es muy distinta a la cinta animada de 1989 y no, Disney no está detrás de la producción ni tampoco una Chloë Moretz (Ariel) o la cineasta Sofía Coppola, quien se dice será la encargada de dicha cinta.

De hecho, el argumento de esta versión está bastante alejado de la historia de Hans Christian Andersen, pues aunque se ve bastante más oscura que lo que Disney nos contó, hay un toque de drama que podría caer en la categoría de chick-flick. La trama gira en torno al periodista Cam Harrison (William Molesley) y su sobrina Elle (Loreto Peralta) quienes en una visita al circo se topan con una sirenta llamada Elizabeth.

Estamos seguras de que esta confusión puso en el panorama a Conglomerate Media y Kingsway Productions, encargados de la producción de esta versión. Ni modo, habrá que esperar un poco más para poder ver en pantalla grande a Ariel, el príncipe Eric, al simpático Sebastián o a Úrsula. Mientras tanto aquí les dejamos el tráiler de la 'La Sirenita no Disney':

Dato curioso: Loreto Peralta, la pequeña niña rubia que apareció en la película "No se Aceptan Devoluciones", de Eugenio Derbez, estará en el protagónico infantil de esta película y sin duda es una promesa mexicana de la actuación.

