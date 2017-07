La cantante y su pareja trataron de ser lo más originales posible.

Esta mañana Beyoncé le presentó al mundo a sus mellizos mediante una tierna foto en su cuenta de Instagram (la cual lleva hasta el momento más de 247 mil comentarios). En el mensaje que acompaña la imagen, la cantante también confirmó cuáles son sus nombres: Sir Carter y Rumi.

No podemos negar que Beyoncé y Jay Z buscaron ser muy originales, pero ¿qué significan los nombres de sus bebés? Hasta el momento ellos no lo han dado a conocer (y quién sabe si lo hagan algún día), pero de manera general sí hay datos sobre el origen y otros detalles de Sir y Rumi.

Richard Coates, profesor de lingüística de la University of the West of England, compartió con HarpersBAZAAR.com que Sir es un nombre de origen francés.

"Sir es una palabra introducida como un título de honor por los gobernantes normados en el siglos 11 o 12. Originalmente sólo significaba 'señor' –no realeza, simplemente aristocrática o una señal del favor del Rey", explicó.

Actualmente, "Sir" es un título que la Reina del Reino Unido, Isabel II, le da a un hombre que ha sido nombrado caballero.

Se sabe que Carter es el apellido de Jay Z (su nombre de nacimiento es Shawn Carter), pero lo que aún se desconoce es si el nombre completó del bebé es Sir Carter Carter o si más bien Beyoncé lo puso completo en su posteo.

En cuanto a Rumi, de acuerdo con NameBerry, un sitio muy conocido de nombres para bebé, es de origen japonés que significa "belleza" y "flujo". Sarah Redshaw, directora de Baby Center, indicó que este nombre es neutral de género y es mejor conocido por Jalal ad-Din Muhammad Rumi, un poeta persa del siglo XVIII.

"[Rumi] Es un nombre femenino muy popular en Japón. Es inusual, pero también lo fue Blue Ivy cuando fue anunciado hace cinco años", agregó.

Los expertos suponen que tanto Sir como Rumi se convertirán en nombres tendencia durante los siguientes meses. Así que no debería sorprendernos si próximamente los escuchamos por todos lados.

