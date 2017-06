A sus 44 años, la guapa actriz luce mejor que nunca

Por redacción Nueva Mujer

Desde la década de los 90, Kate del Castillo ha sido considerada una de las mujeres más bellas de la pantalla chica, su participación en diferentes telenovelas la posicionó como una de las figuras femeninas que dictaban tendencia.

DESCUBRE MÁS:

Luego de sus participaciones en 'la Reina del Sur' e 'Ingobernable', donde dejó ver su bien torneada figura, se le ha cuestionado en más de una ocasión qué hace para mantenerse en buena forma.

Hace meses confesó que recurre al botox, sin abusar, que no se expone al sol, toma mucha agua, tiene una dieta balanceada y tiene una rutina de ejercicios que no deja por nada del mundo. No sólo eso, la actriz reveló que se somete a un tratamiento denominado Trusculpt, que elimina la grasa a través de radio frecuencia.

@katedelcastillo comparte tratamiento para eliminar según ella los gorditos que tiene después de los 40. 💃🏻💃🏻💃🏻 Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 17 de Jun de 2017 a la(s) 7:21 PDT

I can't wait to see the results! #Anythingbutsurgery thank you @faceexpertmd #drarashmoradzadeh @trusculpt_cutera #trusculpt3d Una publicación compartida de Kate del Castillo (@katedelcastillo) el 17 de Jun de 2017 a la(s) 6:38 PDT

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Las frases de Miley Cyrus que demuestran su lado fuerte