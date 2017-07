Por redacción Nueva Mujer

'El Principito' es uno de los libros más populares de todos los tiempos: es el tercero más vendido en el planeta, se ha traducido a más de 250 idiomas y dialectos, y ha vendido más de 140 millones de ejemplares. Pero, cuando su autor, Antoine de Saint-Exupéry, comenzó a escribirlo no imaginó el exito que llegaría a tener.

Muchos detalles o curiosidades se saben sobre la historia y el autor, pero poco se ha hablado de la mujer que inspiró 'El Principito': Consuelo Suncín, la salvadoreña que en 1931 se casó con el escritor francés y que vivió con él durante 13 años.

Consuelo Suncín Sandoval Zeceña, wife of Antoine de Saint-Exupéry. Wrote The Tale of the Rose: a memoir of their life #mood pic.twitter.com/BGx7ejODnK