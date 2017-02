Es el primer material de la cantante desde 2015

Por redacción Nueva Mujer

Selena Gomez había estado alejada de la escena musical, no así de los escándalos. Hace algunas horas se dio a conocer el video de la canción 'It Ain't Me', en la que colabora con Kygo, DJ y productor noruego que ha conquistado al mundo por la mezcla de ritmos tropicales y electrónicos.

Antes de liberar esta canción decidieron enviar un adelanto en el que se podía escuchar la mano de Kygo en esta canción que será un rotundo éxito.

2016 no fue el mejor año para Selena pues tuvo que cancelar su gira a causa de una recaída a causa del Lupus que padece. Por fortuna para sus fans cada vez se ve mejor, está más activa en redes sociales y todo parece indicar, su corazón ha sanado y comenzó una relación con 'The Weeknd'.

