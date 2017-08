Solo podemos decir, ¡gracias eclipse de sol!

Por redacción Nueva Mujer

Sin importar si estás bien con tu peso o si a ti no te importan los números en la báscula, el día del eclipse de sol del próximo 21 de agosto de 2017 todos pesaremos menos debido este fenómeno. Y no, no lo decimos nosotras o los astros, lo afirmó la NASA.

Todo tiene una explicación. Como espectadores de este fenómeno, estaremos bajo la influencia gravitacional de la Tierra, la Luna y el Sol. La Tierra estará a 151.4 millones de kilómetros del Sol, y la Luna estará ubicada a 365.649 kilómetros de la superficie de la Tierra. Usando la Ley de Newton, los científicos de la NASA concluyeron que si una persona pesa 80 kilos (176 libras), gracias a las fuerzas en acción, durante el eclipse pesará menos.

Lamentamos decirte que el efecto durará solo unos minutos y que ese kilo extra no desaparecerá, es solo física. Aunque el eclipse durará poco más de cuatro minutos, podrá ser visto en su totalidad por algunos privilegiados del norte de Australia. Mientras que en otros lugares del mundo será parcial.

