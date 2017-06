A través del redes sociales el protagonista de Deadpool bromeó con Tom Holland

Por redacción Nueva Mujer

Ryan Reynolds tiene un sentido del humor ácido, al menos eso es lo que se puede ver a través de su cuenta de Twitter. Siempre está comentando cosas graciosas sobre su experiencia como papá, pero ahora se voló la barda pues bromeó con el actor Tom Holland, quien interpreta al 'Spider-Man', acerca de un inusual cambio de imagen.

Todo comenzó cuando Tom decidió escribir en su cuenta de Twitter que estaba pensando en cambiar de look, y pidió sugerencias a sus seguidores. Sin perder tiempo, Ryan escribió: "Yo aplicó la depilación con cera modo Brazilian. No voy a dejar que el miedo arruine mi vida". Cabe recordar que esta técnica elimina todo el vello púbico. Tom se limitó a escribir: "Lo hice ayer. Muy suave...", dejando claro que había entendido la broma y siguiéndole la corriente al guapo esposo de Blake Lively.

Thinking about buz cutting my hair for the next one. Thoughts? — Tom Holland (@TomHolland1996) 3 de junio de 2017

I'm going with the full Brazilian wax. Not gonna let fear run my life. https://t.co/MOQRtbNUGt — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 3 de junio de 2017

I had that done yesterday. So smooth... https://t.co/1K8bd6pphK — Tom Holland (@TomHolland1996) 4 de junio de 2017

