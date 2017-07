La estrella de Youtube, Stevie Ryan, fue pareja del cantante de 2005 a 2006.

Por redacción Nueva Mujer

Drake Bell está de luto debido al fallecimiento de su ex novia, Stevie Ryan. A través de un par de tweets el cantante dio a conocer el dolor por el que está pasando en este momento; además aprovechó para mandarle un conmovedor mensaje a la mujer con la que compartió una parte de su vida.

No no no!!!! I can NOT BELIEVE THIS IS HAPPENING!!!! Please wake me from this nightmare @StevieRyan I loved you and will forever miss you! pic.twitter.com/hNFvM6tDpW — Drake Bell (@DrakeBell) 3 de julio de 2017

"No, no, no!!!! No puedo creer que esto está ocurriendo!!!! Por favor despiértenme de esta pesadilla @StevieRyan Te amé y te extrañaré por siempre! (sic)"

Posterior a este primer tweet, Drake compartió con sus seguidores la liga de la información completa sobre lo sucedido, acompañada de un desgarrador mensaje:

This is too much. My heart is crushed. @StevieRyan I love you and miss you...https://t.co/4lTLnVRIXo — Drake Bell (@DrakeBell) 3 de julio de 2017

"Esto es demasiado. Mi corazón está aplastado. @StevieRyan Te amo y extraño... (sic)"

Drake y Stevie, exitosa estrella de Youtube y televisión, salieron durante el 2005 y 2006. Y aunque han pasado varios años desde entonces, Bell se encuentra realmente conmocionado por la noticia de su muerte.

De acuerdo con el Departamento Forense del Condado de Los Ángeles, Stevie murió en su casa el pasado sábado 1 de julio. La causa está especificada como "suicidio por ahorcamiento". Ella llevaba algunos días luchando con el dolor y la depresión por el fallecimiento de su abuelo.

The man of my dreams will now only be in my dreams. I'll miss you everyday, forever. I love you my Pa. pic.twitter.com/nQ6hPPD3cC — Stevie Ryan (@StevieRyan) 30 de junio de 2017

Stevie se dio a conocer gracias a las fabulosas imitaciones que realizaba de diversas celebridades, como Amy Winehouse o Lady Gaga.

