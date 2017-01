Series que darán mucho de qué hablar

Netflix tiene mucha sorpresas para nosotros, entre ellas Santa Clarita Diet, una de las más esperadas de este 2017.

SERIES

Santa Clarita Diet

Temporada 1

3 de febrero

Ultimate Beastmaster

Temporada 1

24 de febrero

White Nigths

14 de febrero.

The Sound of Your Heart

Serie coreana

24 de febrero

Crímenes americanos: El caso de O.J Simpson

2 de febrero.

Brooklyn Nine-Nine

Tercera temporada

1 de febrero

Billions

20 de febrero

Supernatural

Temporada 11

15 de febrero

PELÍCULAS

I Don't Feel at Home in This World Anymore

24 de febrero

Ve David Brent: Vida en la carretera

10 de febrero.

La teoría del todo

14 de febrero

Girlfriend's Day

14 de febrero

Imperial Dreams

3 de febrero.

Thor: un mundo oscuro

1 de febrero

Héroes Wanted

1 de febrero.

Equals

1 de febrero

Baires

9 de febrero

Cuando te encuentre

20 de febrero.

DOCUMENTALES

Abstract: The art of design

10 de febrero

Chefs Table: Tercera temporada

17 de febrero.

Michael Bolton's big, sexy valentine's day special

7 de febrero

Trevor Noah- Afraid of the dark

21 de febrero

Cobain: Montage of heck

1 de febrero

