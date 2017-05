Películas nominadas al Oscar y nuevas series es un poco de lo que verás este próximo mes.

Netflix planea hacer que no nos levantemos de nuestro sillón, pues se suman al catálogo películas nominadas al Oscar, así como nuevas temporadas de algunas series que nos conquistaron meses atrás, como Orange Is The New Black.

¡Disfruta de la lista de series y películas que llegan al servicio en streaming!

Series

Orange Is The New Black

Temporada 5

Disponible 09/06/2017

Glow

Temporada 1

Disponible 23/06/2017

Gypsy

Temporada 1

Disponible 30/06/2017

El Chapo

Temporada 1

Disponible 16/06/2017

Twin Peaks: The Return

Ya Disponible

The Ranch

Parte 3

Disponible 16/06/2017

Flaked

Temporada 2

Disponible 02/06/2017

Orphan Black

Temporada 5 Disponible 11/06/2017

Shadowhunters: The Mortal Instruments

Temporada 2B

Disponible 06/06/2017

My Only Love Song

Temporada 1

Disponible 09/06/2017

Queen Of The South

Temporada 1

Disponible 23/06/2017

Películas

Okja

Disponible 28/06/2017

You Get Me

Disponible 23/06/2017

Lucid Dream

Disponible 02/06/2017

Jackie

Disponible 06/06/2017

Te Prometo Anarquía

Disponible 01/06/2017

Siempre Alice

Disponible 23/06/2017

Selma: El Poder De Un Sueño

Disponible 01/06/2017

Documentales & Especiales

Counterpunch

Disponible 16/06/2017

Oh, Hello On Broadway

Disponible 13/06/2017

Lucha Mexico

Disponible 01/06/2017

Nobody Speak: Trials Of The Free Press

Disponible 23/06/2017

