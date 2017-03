La pareja llevaba poco más de un año de relación

Con apenas un año y medio de relación, Kylie Jenner y Tyga se separaron. Hubo muchos rumores sobre una posible boda, pero todo parece indicar que la menor del clan Kardashian-Jenner decidió darle un giro a su vida.

Y es que, de acuerdo a Hollywood Life, una de las razones que habría llevado a la joven empresaria a tomar la decisión, fue el manejo irresponsable que el rapero tenía con su dinero. Una fuente cercana a la pareja reveló a la revista:

"Kylie estaba aburrida de la relación, sentía que no iba a ninguna parte y después de 18 meses, Tyga no pensaba comprometerse. Ella aún no está saliendo con nadie y tampoco piensa que él la estaba engañando, pero Kylie cree que puede encontrar un mejor novio".

Por su parte, MediaTakeOut refiere que la joven empresaria terminó con el rapero porque: "Kylie sintió que Tyga se estaba aprovechando de ella [económicamente]. Ella está creciendo y siente que es necesario hacer algunos cambios en su vida".

