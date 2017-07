David y Victoria Beckham acaban de celebrar su aniversario #18 pero como ellos hay otros famosos que también creen en el "vivieron felices por siempre"

Por Karen Hernández

El divoricio de nuestros queridos Brad Pitt y Angelina Jolie, #Brangelina, pudieron destrozarnos las ilusiones de que en Hollywood existen las parejas de famosos que están juntos por la eternidad pero aunque los matrimonios fuertes no son frecuentes entre las estrellas. hay parejas que a pesar de cualquier tipo de dificultades van juntos por la vida durante años, educando hijos y algunos hasta nietos, comprobando que los "vivieron felices por siempre", no sólo existen en los cuentos de hadas.

David y Victoria Beckham (18 años de casados)



Hace 18 años, el ex futbolista inglés y la ex Spice Girl se convirtieron en marido y mujer. Nadie podrá olvidar al novio con un perfecto esmoquin blanco ni a la elegante novia enfundada en un vestido cromo de raso con aplicaciones. Una de las bodas más glamorosas del mundo pop. Para celebrar su aniversario, se dijo que los Beckham habían adquirido la isla donde pasaban sus vacaciones pero quedó desmentido. Lo que sí pasó es que la ex Spice Girl compartió una significativa fotografía del día de su boda en el castillo de Luttrellstown, Irlanda, cargando a su hijo mayor Brooklyn (quien tenía cuatro meses) en brazos. "Te quiero. Besos", escribió Victoria para acompañarla.

Por su parte, David bromeó con el estilo que llevaban ambos ese día "ésta es una de esas veces cuando miro hacia atrás y me digo '¿Qué estábamos pensando?'. Nos reímos de eso", aseguró pero le escribió un emotivo mensaje a Victoria que decía "Wow realmente hicimos esto  Feliz aniversario a una increíble esposa, madre y gran mujer de negocios. Te quiero".

Hugh Laurie y Joe Greene (28 años de casados)



Hugh Laurie podrá ser reconocido por ser el doctor más sarcástico y brillante de la televisión, Dr. House, pero sin duda, también habría que aplaudirle el papel que ha adoptado como un maravilloso marido ya que lleva 27 años con su esposa Joe Greene. Claro, como todos, tuvieron un periodo difícil donde casi se divorcian debido a la agenda tan apretada que tenía Hugh. Mientras filmaba 'House', Laurie se mudó a Los Ángeles y Jo decidió quedarse en su casa en el norte de Londres con sus hijos. Hoy siguen juntos y a pesar de sus carreras son completamente diferentes (ella es administradora), ¡son el uno para el otro!.

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. (19 años de casados)

Esta pareja procura pasar todo el tiempo juntos y aunque no suelen hacer muchas apariciones públicas, todos los recuerdan por haber aparecido juntos en el éxito de terror de 1997, "Sé lo Que Hicieron el Verano Vasado", además de que Sarah se ganó el corazón de la audiencia con la serie "Buffy, la Cazavampiros". La pareja también compartió créditos en la versión live action de Scooby Doo, el perro detective, como Freddy y Daphne, ¡obvio!

Robert Downey Jr. y Susan Levin (13 años de casados)

Iron Man podrá tener fama de mujeriego y conquistador, pero Robert nos ha enseñado que es un hombre de palabra y que daría lo fuera por estar con su esposa. Trece años se dicen fácil pero se requiere de mucho esfuerzo para formar un matrimonio exitoso y sin duda, el amor hizo que el actor se deshiciera de sus adicciones. "Se necesita una mujer segura y poderosa para estar con un cabeza grande como yo...Susan Downey, Agradezco que hayas nacido", escribió el actor en una publicación de cumpleaños, dedicada a su esposa.

