Acompañada de su padre demostró que tiene mucho talento

Por redacción Nueva Mujer

Claire Ryann es una pequeña que tiene sólo cuatro años que se ha vuelto viral por su interpretación de "You've got a friend in me" (Yo soy tu amigo fiel), canción que se volvió emblemática gracias a las películas de 'Toy Story'.

El sentimiento y angelical voz con la que interpreta han hecho que usuarios de redes sociales se derritan ante la talentosa pequeña que, junto a su padre, ha conseguido más de 3 millones de reproducciones y 105 mil seguidores en la plataforma de videos.

