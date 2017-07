Por Dayana Alvino

Seguramente la playa es uno de tus lugares favoritos para vacacionar, no sólo porque ahí puedes tener contacto con el mar y nadar un poco, sino también porque es el lugar perfecto para descansar y comer cuánto alimento se te antoje. Lo mismo piensa Katy Perry, ahora lo sabemos y tenemos pruebas.

Katy tomó unas vacaciones en playas italianas con varias de sus amigas e hizo de todo: nadó, se asoleó, realizó paddleboarding, buceó y, por supuesto, comió. Esto último fue lo que más llamó la atención de los paparazzis, quienes aprovecharon el momento en que la interprete de 'Firework' saboreaba una pieza de pollo para fotografiarla.

Las imágenes llegaron rápidamente a las redes sociales y en cuanto veas la forma de comer de Katy te sentirás identificada con ella.

[email protected] no van a la playa, sino es a un bendito rancho ostentoso y clasista, mientras katy perry les dice como se come y done sea.. pic.twitter.com/KM8OG6ttps