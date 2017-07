Por Dayana Alvino

Hoy se cumplen cuatro años del fallecimiento del actor Cory Monteith y Lea Michele, quien fuera su pareja durante poco más de un año (al menos de manera oficial), no lo pasó por alto.

La ex protagonista de 'Glee' utilizó su cuenta de Instagram para postear un conmovedor mensaje dirigido a Cory, que está acompañado de una tierna fotografía donde aparecen juntos, felices y enamorados.

"4 años y todavía se siente como ayer... te amo más C"

La cantante también compartió en Twitter la fotografía donde aparece con "el amor de su vida", pero con un mensaje diferente.

Hard to believe it's been 4 years... We miss you C... love you more ❤️ pic.twitter.com/kIXoy4s4zK