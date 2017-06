A las amantes de Disney les gusta esto

Si eres fan de Disney sabrás que las referencias son una constante en las películas. Cada una de las cintas está conectada de alguna forma. La más reciente entrega de 'Wonder Woman' tiene una referencia con 'La Sirenita' que definitivamente no esperábamos.

Si no has visto la película es momento de que te detengas y no sigas leyendo. ¿Recuerdas la escena en la que Ariel rescata al príncipe Eric? Pues en 'Wonder Woman' sucede la misma escena sólo que en este caso, Gal Gadot es la encargada de salvar a Steve Trevor, el personaje al que Chris Pine da vida.

Si piensas que esta referencia fue casualidad o algo que sólo los muy observadores notaron, déjanos decirte que estás en un error, pues Allan Heinberg, guionista de la película, reveló que la película de Disney fue parte de su inspiración. Así se refirió a las similitudes entre los personajes en una entrevista que concedió a Entertainment Weekly: "Es una mujer que ha sido criada en un ambiente muy protector; siente curiosidad por cómo será la vida fuera y quiere vivir sus propias experiencias. Quiere estar donde está la gente"

Wonder Woman xx The Little Mermaid. 💯 pic.twitter.com/xayHc0x22t — Captain (@iamgeekingout) 15 de junio de 2017

