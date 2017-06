El boricua aclaró de una vez por todas los rumores sobre un posible romance con el cantante

"Vente Pa'Ca" es una de las colaboraciones más exitosas y polémicas que han realizado Ricky Martin y Maluma en sus carreras. Y es que es debido a este dueto que ambos cantantes han tenido que lidiar con los rumores acerca de que existe un romance entre ellos.

DESCUBRE MÁS:

Desde hace meses, en las redes sociales se comenzó a hablar de un video sexual de Maluma y Ricky Martin. Esta situación generó una reacción contundente del cantante puertorriqueño:

"Ese tema me da risa. Es ese 1% de personas que transmite mala energía y que, además, amenaza tu privacidad. Simplemente eran ganas de la prensa amarillista de hacer noticia de algo que era mentira", declaró Ricky en una entrevista al programa de radio 'El vacilón de la Gatita'.

Por su parte, Maluma aseguró, de acuerdo con People en Español, que tiene muchas amistades LGBTQ y que está muy agradecido con dicho sector por el cariño que le demuestran.

"No soy gay, no tengo ninguna relación con Ricky Martin, me encantan las mujeres, amo a las parceritas", indicó al mismo proigrama radiofónico el cantante colombiano.

Ricky Martin también expresó que le encantó trabajar con Maluma y que le fascina estar rodeado de personas exitosas.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

30 fotos que muestran la dramática transformación de la cara de Kim Kardashian

Y EN VIDEO:

¿Quieres aprender los pasos básicos de Shakira? Logra hacerlo con esta rutina de belly dance