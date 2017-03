Un lujosísimo anillo fue el responsable de la incomodidad para aplaudir de Nicole Kidman en los Oscar.

Las redes sociales enloquecieron cuando en la premiación de los Oscar mostraron a Nicole Kidman aplaudiendo de una forma muy extraña. Todos se preguntaron las razones por las cuales la actriz estaba aplaudiendo con las manos muy abiertas y los dedos hacia atrás.

La australiana, que fue invitada a la ceremonia por su nominación a Mejor Actriz Secundaria por "Lion", explicó no quería dañar un descomunal anillo de diamantes que traía consigo. "Quería que me vieran aplaudir. Hubiera sido mucho peor si no hubiera aplaudido. Todo el mundo se hubiera preguntado ¿Qué le pasa a la Kidman que no aplaude?", indicó en el programa de radio 'Kyle Nad Jacky O' de la emisora KIIS.

La actriz aclaró que el anillo de 119 quilates era prestado, por lo que no quería dañarlo rozando los dedos. Kidman acompañó la joya con aros también de diamantes, y una pulsera vintage.

