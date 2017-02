La cantante de 'Firework' quiso hacerse la graciosa y se ganó el rechazo de muchas personas

Todos sabemos que Katy Perry tiene un sentido del humor ácido y que muchas veces sus bromas pueden resultar algo pesadas. Esta semana, la cantante de 'Firework' fue el blanco de los reflectores en la alfombra roja, aunque no por su estilo, sino por sus crueles comentarios haciendo alusión a la crisis mental que Britney Spears tuvo hace algunos años.

DESCUBRE MÁS

Y es que, en entrevista con el presentador Ryan Seacrest y tras comentar su ausencia en los escenarios, la cantante respondió: "Eso se llama cuidar tu salud mental". Hasta ese momento parecía una broma inocente, pero cuando le preguntaron cómo le fue en su descanso, dijo: "Fantástico, todavía no me rapo la cabeza".

Volvió a hacer una alusión a Britney Spears, cuando Nancy O'Dell la cuestionó sobre su nuevo color de cabello: "Era el último tono de la gama que me quedaba [por probar]. He probado otros y lo último que me queda es raparme la cabeza, pero eso lo estoy reservando para cuando me dé una crisis nerviosa a la vista del mundo entero. Estoy preparada y no estoy lejos de que me suceda".

Los fanáticos de Spears no tardaron en reaccionar y en repudiar que la cantante se burlara de la crisis mental de la 'Princesa del pop'. Se generó el hashtag: #KatyPerryIsOverParty

Twitter se empezó a llenar de mensajes en contra de la actitud de Katy:

"Katy bonita, el momento en que Britney se rapo la cabeza es mas iconico y recordado que toda tu carrera junta"

"Hacer un chiste sobre los problemas mentales en los #GRAMMYs es algo de muy mal gusto" #katyperryisoverparty #KatyPerryIsCLOSE

"Prefiero estar rapado y con belleza interior aunque m digan loco a tenr una cabellera rubia y el alma vacía" #KatyPerryIsOverParty @katyperry

"It's called taking a break for your mental health" "how'd that go?" "Fantastic haven't shaved my head yet" oh Katy👀 pic.twitter.com/0etksbbgD1 — Common Gay Boy (@CGBPosts) 13 de febrero de 2017

Katy Perry shaded Britney Spears about her public meltdown, in two different interviews on the #GRAMMYs red carpet. pic.twitter.com/bfTx7biiZh — Pop Crave (@PopCravings) 13 de febrero de 2017

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

Esto es lo que significan los nombres de las famosas

Y EN VIDEO

¿Cómo retomar tu vida después de una separación?