No, no está atravesando una crisis emocional

Por redacción Nueva Mujer

Hace unas semanas la cantante Katy Perry sorprendió con un look completamente diferente. Le dijo adiós a su melena y optó por un estilo pixie. Este cambio de estilo se relacionó con su reciente ruptura con Orlando Bloom, por eso, cuando Kristen Stewart apareció rapada, las especulaciones acerca de su vida no se hicieron esperar.

Hace unos días, cuando apareció con un cambio de look, se especuló sobre la estabilidad emocional de la joven actriz, pero durante el evento de presentación de Personal Shopper la actriz fue cuestionada y aclaró: "En unas semanas haré una película llamada Underwater de William Eubank, en donde interpreto a una ingeniero mecánico que trabaja en una plataforma petrolera en el fondo del océano. Así que para mí fue la decisión práctica . No voy a poder hacerme retoques cuando tenga el casco. Tengo que raparme la cabeza. Me siento maravillosa. Quiero mover la cabeza todo el día".

La carrera de la actriz ha estado llena de polémicas, desde su noviazgo con Robert Pattinson, hasta su ruptura y relación con varias mujeres, la actriz ha sido foco de los paparazzis y la prensa de espectáculos, quienes esperan que cometa el mínimo error para hablar de ella y de su vida privada.

