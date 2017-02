No es casualidad que la cantante tenga un historial que incluye hombres más jóvenes que ella.

Por Karen Hernández

El paso de 'La Diva del Bronx' por el foro del programa televisivo 'Ellen' despertó gran expectativa al poner sobre la mesa su situación amoros. Como es costumbre, la conductora llevó a cabo toda una plática con su invitada en la cual salió a flote la frustración que tiene (Jlo) cada vez que la llaman "asaltacunas".

J.Lo tiene una extraña reputación en el amor ya que entre la ruptura y sólida amistad que mantiene con Marc Anthony y la 'facilidad' que tiene para tener romances con hombres mucho más jóvenes que ella, la cantante siempre termina siendo un blanco de los titulares.

Su última relación formal fue con Casper Smart quien fue uno de sus bailarines al que le llevaba 18 años, dejando claro que la edad no es un factor importante al elegir a sus parejas ya que hay algo más poderoso detrás de la atracción.

"La gente hace un big deal de que sales con hombres menores", cuestionó la conductora a lo que la cantante reaccionó inmediato, diciendo que no es una cuestión de edad sino de cómo es la persona. "Primero que nada, ¡basta! No salgo con hombres más jóvenes que yo o ando buscando hombres menores para salir. No todos los hombres que me interesan tienen que ser jóvenes. Simplemente conozco a alguien, y si salimos, pues salimos y si me gustan, me gustan y punto. Lo que importa es cómo sea esa persona y quién es realmente. No tiene nada que ver con la edad" explicó.

"Salí con este chico que era menor que yo y esa fue la primera vez que pasó algo así pero de pronto todos me etiquetaron por eso", dijo la cantante. "Si hay una persona mayor, pues será mayor, si es menor, pues será menor y eo no importa. Lo que importa es si me siento atraída a él, a su espíritu, a su alma o a su energía".

Por supuesto, la cantante también fue cuestionada sobre su relación con Drake (a quien le lleva 17 años) después de que una foto donde aparecen abrazados, circulara por Internet. De acuerdo con J.Lo en ese momento sólo estaban escribiendo una canción.

