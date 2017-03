La actriz fue contundente respecto a las razones por las que no acompaña al actor

Por Andrea Sánchez

Eva Mendes y Ryan Gosling forman una de las parejas más sólidas del espectáculo, aunque pocas veces se les ve juntos, a menos que los paparazzis los sigan, los padres de Esmeralda y Amanda llevan varios años juntos.

Eva Mendes es una mujer exitosa, aunque su imagen ha estado apartada de la pantalla, la guapa actriz está produciendo una línea de ropa con mucho éxito y una marca de maquillaje, pese al éxito que tiene, siempre la cuestionan acerca de Ryan y su discreta relación. Mendes dio una entrevista a la publicación Shape y ahí fue contundente: "Prefiero quedarme con nuestras niñas antes que pisar la alfombra roja".

Con esta frase nos dejan claro que el amor no se presume, se vive, y que no hay ninguna necesidad de que aparezcan juntos o se den muestras de afecto públicas. Al final, tal y como lo dijo Ryan cuando recibió el Golden Globe a mejor actor por su participación en 'La La Land', si Eva Mendes no hubiera tomado el control de sus dos hijas, él no hubiera tenido la oportunidad de participar en la cinta que lo posicionó como uno de los mejores actores de 2017.

