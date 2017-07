Era de esperarse que la cantante se convirtiera en el tema de conversación de la semana

Por Karen Hernández

Después de mucho tiempo en medio de la polémica, Beyoncé por fin le presentó al mundo a sus mellizos Sir y Rumi, mediante una tierna foto en su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, la cantante tuvo un gran ingenio para hacerlo pues lejos de la típica foto donde las famosas presentan a sus bebés en la cuna, Sir y Rumi, "posaron" en brazos de su madre. Claro, Queen B, simula ser una diosa o una virgen, con luz celestial, flores y todos los adornos para hacerla toda una eminencia.

Desde que Beyoncé anunció su embarazo, el mundo se volvió loco con las fotos que la cantante compartía de este, cosechado más de dos millones de "me gusta" en cada una. La cantante mostró sin duda una mezcla de su orgullo maternal con un sello de auto-imagen positiva ante su cuerpo. Lo impresionante es que sus looks de maternidad llegaron a costar hasta $53,000 dólares, así que no hay nada que esta mujer no pueda tener.

Sin embargo, hay un detalle que está enloqueciendo a todos: el vestido de maternidad con el que anunció a los mellizos.

Su velo aqua y su vestido neón-violeta es tan exótico que parece sacado de tierras lejanas de cuento.

Quizá no fue hecho por ratones y aves como en el cuento de la Cenicienta, pero sí por uno de los mejores diseñadores traido desde tierras españolas, Alejandro Gómez Palomo. ¿Lo extraño? Que se trata de una pieza masculina, hecha para hombres.

"Es la única pieza que he hecho así" dconfesó Palomo para Vogue y por supuesto, la cantante se adueñó de él. La idea era usarlo antes de su embarazo, pero todo cambió y justo cuando el diseñador pensó que nunca lo usaría, Queen B sorprendió con dicha tela.

Palomo explicó que "es un organza de seda vintage de una tienda de textiles de costura muy antigua en Córdoba, España, de alrededor de los años 50 o los años 60", imposible de conseguir lo suficiente para armar toda una colección genuina. Así que sí, Beyoncé tiene un diseño único para un momento único.

No sabemos si Beyoncé está consciente o no, pero detrás de esos colores y estampados, hay un significado adicional para la marca Palomo España ya que es una pieza que celebra el rompimiento de las normas de género. Por eso, el diseñador explica con orgullo que "es absolutamente aceptable para un hombre llevar un vestido si él así lo elige".