Aunque Disney no haya confirmado nada

Por redacción Nueva Mujer

Es un hecho que Disney continuará con su tendencia de darle vida a los personajes animados que nos hicieron soñar en nuestra infancia. Hace algunos meses el rumor de que el rodaje de 'La Sirenita' comenzaría y tendría como protagonista a Chloë Grace Moretz parecía una realidad. Ahora, una nueva y polémica actriz se destapa como candidata y no creerás de quién se trata.

DESCUBRE MÁS:

Lindsay Lohan, sí, no es broma, la actriz subió una imagen a su cuenta de Instagram en la que se puede ver con el cabello teñido de rojo. Inmediatamente comenzaron las especulaciones pues también sugirió que Bill Condon podría ser el director de esta película.

#thelittlemermaid Una publicación compartida de Lindsay Lohan (@lindsaylohan) el 19 de Feb de 2017 a la(s) 3:24 PST

Por desgracia para la actriz de 'Juego de gemelas', los comentarios negativos no se hicieron esperar. Le señalaron que ella nunca conseguirá ese papel y que es no sucederá. Por su parte, Disney no ha emitido ningún comentario que dé pie a creer que esto puede ser verdad.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

10 frases de Walt Disney que te motivarán a alcanzar tus sueños

Y EN VIDEO:

X