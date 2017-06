Todo parece indicar que no las veremos compartir el escenario

Thalía y Paulina Rubio protagonizan una de las peleas más épicas del espectáculo. Cuando eran parte de Timbiriche la rivalidad llegó a los golpes. Según cuenta el medio del espectáculo, Paulina jaló el cabello de Thalía y ella respondió de la misma forma. También se dice que Erik Rubín fue el tercero en discordia entre ellas.

Todo parece que después de los años la pelea no ha terminado pues en el reencuentro que se está planeando por el 35 aniversario de la agrupación y en el que se suponía actuarían los integrantes originales y los más icónicos, no estarán ni Thalía, ni Paulina, al menos no en el mismo escenario.

De acuerdo con medios mexicanos, las cantantes han sido muy claras, no actuarán juntas. Todo parece indicar que la única condición puesta fue actuar en shows separados. Debido a lo avanzado que estará el embarazo de Paulina, eso haría posible que está condición se cumpliera.

