La actriz y modelo está orgullosa de sus estrías y celulitis.

Diversas famosas han demostrado que están hartas de las críticas hacia sus "defectos" corporales. Por ello, en más de una ocasión, han realizado declaraciones 'body positive' en las que dejan claro que aman su cuerpo tal como es, con estrías, celulitis y "llantitas".

Sofía Vergara, Beyoncé, Rihanna, Hilary Duff, entre otras, ya han respondido a las personas que criticaron su figura. Ahora, Paris Jackson se suma a la lista. La actriz habló en una entrevista para la revista i-D sobre la percepción que tiene de su cuerpo y del concepto de perfección:

"No soy simétrica. No llevo una talla cero. Como demasiadas hamburguesas y cantidades infinitas de pizza. No entro en la talla de prueba de pasarela de la ropa de diseñador. Tengo cicatrices y estrías y acné y celulitis. Soy humana. No una muñeca a la que vestir. La idea de que todos tenemos que encajar en una sola idea de belleza es indignante y ridículo, porque la 'perfección' es solo una opción".

🌈🍕 Una publicación compartida de Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 4:06 PDT

Jackson reconoció que tiene inseguridades, pero aseguró que se siente bella tal como es; y quiere que todas las personas nos sintamos igual. Ella está consciente de que actualmente, tanto la prensa como muchos usuarios de las redes sociales tienen el mal hábito de criticar a las famosas (que se han dejado ver sin maquillaje o en traje de baño) por lo que ellos consideran "defectos corporales".

La también modelo compartió con la publicación su definición personal de belleza:

"La belleza no se mide en números, ni en simetría, ni en formas, ni en tallas, ni en colores ni en nada de eso. La belleza, la verdadera belleza, debería ser medida por el alma, el carácter, la integridad, las intenciones y la actitud de la persona, por lo que sale de su boca. Cómo se comporta. Su corazón".

El pensamiento 'body positive' de Paris Jackson, y muchas otras famosas, es algo que tenemos que apoyar para que se popularice rápidamente, ¿no crees?

