Pippa Middleton no tiene titulo nobiliario pero sin duda se vio como toda una princesa en una boda de cuento de hadas

Por Karen Hernández

Pippa (33), la hermana menor de la duquesa Kate Middelton, se casó con Matthews (41), en la iglesia de San Marcos en Englefield, Berkshire, a pocos kilómetros de la casa de la familia Middleton. La novia fue acompañada por su padre, Michael..

Y es que desde que vimos a Pippa caminar en la boda de su hermana Kate con el príncipe William, en 2011, ha habido una especie de fascinación hacia su enigmática figura. Por prácticamente 7 años, el mundo ha tenido los ojos puestos en esta Middleton, aunque en realidad, lleva varios años en el panorama inglés como una prestigiosa organizadora de eventos, socialité y una influencer fashionista.

Hoy, Pippa se ha casado con James Matthews, hombre de negocios y empresario hotelero proveniente de una prestigiosa familia británica. La historia de ambos comenzó en 2012 pero de un momento a otro, decidió separarse de la hermana de Kate debido a que no soportaba la presión mediática que comenzó a tener y fue hasta 2015 que volvieron, en una relación más estable, que culminó con boda.

La ceremonia fue lo más privada y rústica posible, con 150 invitados que incluyeron a Kate y William, el campeón tenista Roger Federer, la editoria ejecutiva de moda de la revista Vogue UK, Serena Hood. El Principe Harry también estuvo presente pero nadie captó la presencia de Meghan Markle, su nueva novia lo cual desató rumores de que no fue al evento.

Durante semanas, los diarios no pararon de hablar de lo que hoy es considerada "la boda del año" y aunque no hay realeza implicada, no dista mucho se ser una "boda real". Pippa destelló con un elegante y sensual vestido blanco entallado y velo de tul, creación del diseñador británico Giles Deacon.

El vestido fue producido en el taller del diseñador en Londres de forma artesanal y fue confeccionado a la medida con encaje de seda de algodón. El cuerpo tiene detalles bordados con incrustaciones de perlas y la organza y el tul de la falda le dieron un vuelo de princesa. El ramo de Pippa estaba compuesto de flores blancas y rosas, lo cual combinaba a laperfección con la romántica decoración de la iglesia.

A diferencia del blanco que usó Pippa, como Dama de Honor en la boda de Kate, ésta llevó un vestido rosa pálido abajo de la rodilla, con escote en V, manga larga y rematado con un sombrero. Un outfit que combina un poco de clasicismo con romanticismo que no cae en lo aburrido.

Kate estuvo siempre acompañada de los pequeños príncipes, sus hijos George y Charlotte así como de la princesa Ava Horner, hija de un colega de James. Todos bajo el tierno e importante papel de pajes y damas de honor. Todos lucieron modelos hechos es España de la marca de ropa infantil, Pepa and Company.

