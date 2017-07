Mientras que unos aplaudieron el espectáculo, otros lo repudiaron. Tranquilos, quizá ya olvidaron estos otros números musicales

Por Karen Hernández

El Festival Global Citizen en Hamburgo fue inaugurado por un dueto inesperado: Shakira y Chris Martin, quienes interpretaron "Yellow", "Chantaje", "Me enamoré" y "A Sky Full of Stars". La idea era que fuera una presentación inolvidable para todos, como suele ocurrir con cada artista por separado, pero a la doble potencia, ¿el problema? que nada salió como lo esperaban.

Y es que el público tuvo opiniones muy divididas cuando Chris martin anunció que Shakira era su invitada especial pues mientras que unos aplaudieron el suceso, otros lo repudiaron como si fuese el peor encuentro sobre un escenario de la historia.

La colombiana no convenció con su interpretación del super éxito 'Yellow', de Coldplay y los fans de Chris, tuvieron un colapso nervioso en cuanto este se puso a cantar 'Chantaje' y 'Me Enamoré'. Muchos no soportaron la idea de que el británico se uniera a la fiebre reguetonera que ha enloquecido al mundo y otros, criticaron su mal español (¿qué esperaban).Los fans olvidan que se trata de un evento de caridad, que Shakira seguirá haciendo su música sin importar que sea un reguetón inspirado en Piqué y que Chris Martin seguirá con Coldplay haciendo música pseudo hipster alternativa-pop por los siglos de los siglos. Pero vamos, tienen que aceptar que Chris Martin se ve adorable bailando y cantando en español.

Quienes piensan que se trata del peor dueto de la historia, quizá no recuerdan estas 'obras de arte' alternativas

Will.i.am y Joan Sebastian

El Black Eyed Pea y estrella de R&B llamó al cantante mexicano de música ranchera, Joan Sebastian y bueno, el resultado fue un hit electro-ranchero que temrinó escuchándose en todas las fiestas. Quizá sea el beat pegajoso o el curioso inglés de Joan. "I'm gonna be haaaapyyy"

Paulina Rubio y Slash

El trauma de 1997 fue ver a la mexicana Paulina Rubio y al ex-integrante del grupo de rock "Guns N' Roses", Slash, interpretar un número musical como si fuese una buena idea juntarse. Y es que el legendario guitarrista compuso un solo para la canción de la intérprete, "Nada puede cambiarme" en donde además aparece montado en un pastel gigante de color rosa, mientras Paulina baila desenfrenadamente. Esta será una composición más en la lista del músico pero nunca nos imaginamos ver al intérprete de 'Welcome to the Jungle' con su clásico sombrero de copa en una canción de pop latino.

Miley Cyrus y David Bisbal

En 2010, el dúo interpretó una extraña versión de 'When I Look at You' tema principal de la película protagonizada por Miley Cyrus y Liam Hemsworth, "The Last Song". Miley aún se veía como una niña bonita Disney y Bisbal pues tenía el característico peinado de chinos con el que interpretaba 'Ave María'. No muchos se enteraron de esta colaboración pero la balada fue una especie de intento por conquistar al público hispano. Los cantantes nunca se vieron, pero acoplaron sus líneas de modo que Bisbal cantara lo mismo que Cyrus, pero en español

Alejandro Sanz y Alicia Keys

Aunque parezca difícil de creer, el español y la cantante de R&B, colaboraron juntos en la canción "Looking for Paradise", en una extraña mezcla de letras en spanglish (español-inglés) que deja mucho que desear. Ambos son amados en sus géneros -y países- pero quedó mucho en duda quién interpreta peor en un idioma ajeno, si Alejandro en inglés o Alicia en español.

