Está rompiendo el internet con su primera foto en torso desnudo para la revista Vanity Fair

La joven actriz aparece en la portada con un vestido blanco de Oscar de la Renta, mientras que en las páginas interiores luce un bolero de Burberry sobre su desnudo torso, escaso maquillaje y un estilizado peinado. En la portada aparece con la línea, "Esta no es la princesa Disney de tu mamá".

Watson está a punto de estrenar la esperada cinta 'La Bella y la Bestia' y como lo había comentado ya a diversas publicaciones, Watson tomó el personaje de Bella para apoderarse de él y transmitir un mensaje femenino vigente. "Cuando terminé la filmación, me sentí como si me hubiera convertido en una mujer frente a la pantalla", comenta en la entrevista.

La actriz de 26 años usa la visibilidad que le ha dado su participación en la saga de Harry Potter como plataforma para promover la equidad de género y orgullosamente admite que "Bella es sin lugar a dudas una princesa Disney, pero no es para nada un personaje pasivo".

Y desde el principio del rodaje, quedó claro que tomaría al personaje y lo transformaría de una soñadora lectora a la asistente de su padre el inventor, que está en los albores de inventar una lavadora para poder leer mientras la máquina hace su trabajo.

También se ha comentado que, el vestuario original de su personaje llevaba zapatillas de ballet, pero Emma decidió cambiarlo por unas botas de montar para asegurar que el personaje podía hacer labores más pesadas en la villa francesa.

Mensaje femenino

Y reveló que las primeras personas con quienes compartió la edición final de la película fue con su madre y con Gloria Steinem, una conocida activista femenina de quien la actriz buscaba desesperadamente la aprobación para asegurarse de que su interpretación de Bella fuera fiel a las mujeres.

Además, insistió en que su meta era transmitir un mensaje a través de la película, no de buscar elogios o premios, "Si la película no dice algo que me parezca importante para que la gente escuche, no me puede importar menos ganar un Oscar o no".

Su amor por los libros

Por otro lado, compartió lo que tiene en común con Bella, su amor por los libros. "Los libros me han dado una forma de conectarme con mi padre. Algunos de mi más preciados momentos de la vida. Recuerdo a mi papá leyéndome antes de irme a dormir y cómo usaba diferentes voces", reveló.

"Crecí en el set de cine y los libros eran mi conexión con el mundo exterior. Eran la forma de mantenerme en contacto con mis amigos de la escuela porque si leía lo mismo que ellos, tenía algo en común con ellos. Cuando crecí, se volvieron mi escape, un medio de empoderamiento y unos amigos en quien confiar".

