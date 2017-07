Por Karen Hernández

La protagonista de "La Bella y la Bestia" perdió unas joyas de gran valor sentimental para ella y está desesperada por tenerlas de vuelta. Al parecer, Watson las dejó en una caja fuerte en el spa Mandarin Oriental Hotel Spa en Hyde Park, Londres, al que asistió el fin de semana, pero las olvidó ahí y cuando regresó, ya no estaban. "Los agentes de seguridad revisaron la caja fuerte pero los anillos ya no estaban".

A través de un post de Facebook y Twitter, la actriz ofreció una recompensa a quien le ayude a encontrar los tres anillos de plata. Y es que más allá del valor de estos, fueron un regalo, y en especial uno, tiene un gran valor sentimental para ella. "Si fueran unos anillos cualquiera, lo aceptaría, pero uno de ellos fue un regalo de mi madre", explicó. "Lo compró un día después de que yo naciera y lo llevó durante 18 años, sin quitárselo nunca, hasta que me lo dio el día que cumplí 18", añadió.

"Es mi posesión más preciada", afirmó en el post, en el que muestra una imagen de las joyas. Aunque no especificó de cuánto sería la recompensa, ofreció una dirección de correo electrónico ([email protected] ) para quien tuviera información al respecto. Así que ya sabes, si estuviste en el Mandarin Oriental Hotel Spa de Londres, entre las 3pm y hasta cerrar (o si conoces a alguien), ¡contacta a Emma!

Reward for information leading to return of rings lost Sunday 16th July at Mandarin Oriental spa, London: https://t.co/w9EHqZ8bmR xx