Por: Redacción de Nueva Mujer

Una australiana de 39 años saltó a la fama tras convertirse en la mujer con las piernas más largas del mundo actualmente.

Su nombre es Caroline Arthur y según dijo a medios internacionales, es complicado para ella encontrar ropa que se ajuste a su largas y delgadas piernas, que miden 51,5 pulgadas (de las caderas hasta los talones). Lo que representa el 69 por ciento de su cuerpo.

Aunque la mujer sufrió mucho cuando era niña por las contanstes burlas que recibía, logró superar sus inseguridades gracias al modelaje. A los 15 años de edad debutó con éxito en las pasarelas y fue ganando confianza.

Tanto así que disfruta llamar la atención de las personas."Lo disfruto. Mis amigos tienen que estar preparados cuando salen conmigo, porque la gente se queda mirándome, especialmente si uso tacos", afirmó a El Ciudadano.

