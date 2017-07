Se trata de una venezolana que además, ha sido su confidente desde hace mucho tiempo

Muchas son las celebridades que han recurrido a la maternidad subrogada para traer al mundo a sus hijos, uno de los primeros en hacerlo fue el puertorriqueño Ricky Martin, quien hace años se convirtió en padre de Matteo y Valentino.

Por supuesto, en ese momento las especulaciones sobre la madre de los niños comenzaron, pero todo quedó en rumores que parecen haberse avivado. Fue el mismo Ricky quien se encargó de encender los rumores sobre la identidad de la madre de sus hijos al subir una imagen a cuenta de Instagram con Eglantina Zingg, actriz y modelo venezolana de la que el boricua es amigo desde hace más de una década.

Nena mágica. ✨💫✨ Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 27 de Jun de 2017 a la(s) 4:14 PDT

Luego de que el cantante compartiera la imagen, sus seguidores comenzaron a hacer comparaciones con la apariencia física de la actriz con Matteo y Valentino, dando como resultado una gran teoría sobre si es o no la madre de los pequeños.

Las dudas no se han hecho esperar, hace unos años, cuando el boricua protagonizó la portada de Vanity Fair junto a los pequeños, habló de cómo eligió a la donante de óvulos y fue contundente: "Vi la foto y me dije: ¿Quién es esta mujer tan angelical, tan transparente?" Y rechaza la expresión "vientre de alquiler": "Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él".

