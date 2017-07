La cantante volvió a causar polémica en redes sociales a raíz de una foto que publicó en su cuenta de Instagram.

Por Karen Hernández

No es extraño que la intérprete mexicana muestre orgullosa su escultural figura, pues a sus 45 años, se conserva mejor que nunca. Aunque parece que no todo el mundo concuerda con su naturalidad. En dicha imagen, Thalía luce un entallado body color negro que deja al descubierto su prominente trasero.

Por supuesto, los usuarios no se abstuvieron de comentar, y las criticas inundaron la publicación de la cantante, en especial con comentarios negativos que alegaban que se había operado y que ese cuerpo no es natural. ¿Lo peor? Que fueron las propias mujeres quienes se dedicaron a trollearla. "Oh de dónde te salieron esas nalgas @thalia, ¿ya te pusiste?, que yo recuerde siempre fuiste delgada", comentó una usuaria. "Dios. Se ha puesto pompis. Quien cómo ella, el dinero todo lo arregla", escribió otra persona.

Asimismo, hubo quien no mencionó las cirugías, sino un retoque digital al que recurrió Thalía para levantar su trasero y mejorar su imagen. La posición, el atuendo y hasta la luz pudieron jugar un truco visual que nos hizo mirar dos veces su trasero, pero alegar que siempre hay un bisturí detrás?.

La cantante, siempre se ha caracterizado por tener una figura esbelta y delineada pero también ha tenido que lidiar con cientos de rumores en torno a su cintura, su abdomen y hasta su cara. Pareciera ser que ahora todas las mujeres que son bellas es por cirugía y no porque se esforzaron en conseguirlo o porque "la naturaleza fue bondadosa" desde que nacieron. ¿Acaso aquellos que critican y que afirman que las mujeres se inyectan cosas para rejuvenecer y levantar su cuerpo estuvieron presentes en el quirófano? No, así que dejemos este body-shaming, slut-shaming que tanto nos gusta hacer.

Detrás de cámaras. ;-) Fun and free, happy to be me. 🎶💃🏼🚀💖 #photoshoot #nyc #shoes #music #happy #fun #fashion Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 25 de Jul de 2017 a la(s) 6:36 PDT

Sin embargo, Thalia lleva una vida lo más alejada posible de la polémica y de los malos hábitos; lleva una alimentación sana, hace mucho ejercicio y se ha convertido en embajadora de marcas a favor de un estilo de vida saludable.

Y cuando esta aparece haciendo algo que "rompe con sus principios", el mundo estalla contra ella, como cuando su marido subió una foto donde aparecía con un puro en la boca y sin saber el contexto de la situación, los seguidores de la cantante comenzaron a atacar diciendo que eso no era correcto y que era un mal ejemplo.

Nothing like a beautiful wife with a good Havana!!!😍 @thalia #love #family #fashion #mexico #groundhogdaymusical #bronxtalemusical Una publicación compartida de TM (@tommymottola) el 9 de Jul de 2017 a la(s) 10:00 PDT

