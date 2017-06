¿Hay algo que esta mujer no pueda hacer?

Por Karen Hernández

Gal Gadot es una Mujer Maravilla en todos los sentidos: modela, actúa, patea traseros ¿y canta?

Es un hecho de Gal se ha convertido en la heroína favorita dentro y fuera de la pantalla pues además de ser una princesa amazónica que empodera a las mujeres, en la vida real tiene un carisma y una personalidad que encanta a cualquiera. Y vamos, estar embarazada de cinco meses y hacer todas las peripecias de Wonder Woman no cualquiera.

DESCUBRE MÁS

Pero antes de pensar en convertirse en una exitosa heroína del catálogo DC, Gal fue reina de belleza de Israel, su país natal ¡y cantante! Gracias a YouTube, los fans pudieron ver a esta actriz en una etapa poco conocida pues en 2009 Gadot apareció bailando y cantando como toda una sirena, durante un programa especial de Hanukah, en su país.

Gadot aparece con un sujetador de conchas y una falda que simula una brillante cola de sirena. La actriz canta en hebreo (su lengua nativa) y aunque no tiene nada que ver con 'Under the Sea' ni Disney, encantó a todos con su interpretación de la canción "Beloved". El espectáculo fue organizado con el fin de recaudar dinero para los niños lo cual también se suma al virtuoso currículum de esta hermosa chica.





TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

10 frases sabias que te motivarán a practicar yoga