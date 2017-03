La cantante pasó una temporada envuelta en crisis nerviosas, ataques de pánico y depresiones pero demostró una gran fortaleza para salir adelante.

Por Karen Hernández

Selena Gomez es sin duda una de las celebridades más queridas del momento. El enorme salto que dio de "niña Disney" a una princesa del pop es muestra clara del enorme talento y potencial que tiene como artista.

Sin embargo, a pesar el éxito que ha tenido en diferentes los ámbitos de su carrera, la vida no ha sido fácil para Selena. A mediados del 2016 confesó que padecía lupus y que se encontraba en una dura lucha contra la ansiedad y la depresión que la obligaron a abandonar su gira y a desaparecer el ojo mediático.

Ahora, la cantante parece estar retomando poco a poco el camino y aunque su regreso vino acompañado de polémica (que si tenía una relación con The Weeknd, que si estaba embarazada, que si se hizo enemiga de Gigi Hadid...) su protagónico en la edición de abril de la revista Vogue USA es una muestra de la fortaleza de esta actriz y cantante.

En la entrevista con Vogue, Selena dejó ver su lado más vulnerable pero lejos de mostrarse débil o derrotista, fue una confrontación a todo aquello que la mantenía en oscuridad. "Lloré sobre el escenario más veces de las que podría contar. No me veo nada bien llorando", confesó la actriz.

Y es que lejos de la imagen que tenemos de los tours musicales donde los artistas son felices viajando de lado a lado y derrochando energía tras bambalinas y sobre el escenario, Selena las ve como un momento de soledad y tristeza. "Las giras son un lugar muy solitario para mí", explica. "Mi autoestima estaba por los suelos. Estaba deprimida, y ansiosa; tenía ataques de pánico justo antes de llegar al escenario, o justo después de salir de este".

"Básicamente sentía que no era lo suficientemente buena; que no era capaz. Sentí que le estaba dando nada a mis fans y que ellos podían verlo. Creo que fue una completa distorsión". En entrevista, la cantante confesó que hacía que los asistentes hiciera n la promesa de no permitir que nadie les hiciera sentir que no eran lo suficientemente buenos, y que se creyeran que eran hermosos. "La vida es tan estresante y quería escapar de eso. pero eso no estaba resolviendo mis propios problemas". Así que tras abandonar la gira, Selena se fue a Tennesse para someterse a terapia y tratar sus problemas mentales. "Fue una de las cosas más duras que he hecho, pero también la mejor".

Selena también compartió en la entrevista los motivos por los que abandonó su cuenta de Instagram, donde lideraba como la usuaria más popular de la aplicación. "En cuanto me convertí en la persona con más followers de Instagram, me asusté bastante", reveló la cantante. "Se convirtió en algo que me consumía. Era el motivo por lo que me levantaba y acostaba cada día. Era una adicta, y sentía que estaba viendo cosas que no quería ver, como si estuviese metiendo cosas en mi cabeza que en realidad no quería que me importaran. Siempre termino sintiéndome fatal cuando miro Instagram", dijo. La decisión de la cantante por 'desaparecer' del mapa fue simple: vivir la vida lejos de la dependencia que la era digital nos ha creado.

Selena está volviendo poco a poco a la normalidad y ha decidido que es el momento de ser ella sin poses y sin poner en riesgo su salud a costa de quedar bien con todos si no es con ella primero. Hace justo un mes la cantante lanzó el tema 'It Ain´t Me', junto al DJ Kygo, además de su debut como diseñadora junto a Coach y como productora con la serie de Netflic, '13 Reasons Why'.

La agenda de Selena regresó con muchos compromisos pero sin duda los proyectos que ha ido desarrollando han marcado su triunfal regreso.

"Estoy muy agradecida", escribe Selena en esta imagen.

