¿Quién diría que veríamos a este trío posar en una foto de esta forma?

Por Karen Hernández

Han pasado dos décadas desde que nuestros corazones se deleitaron con la historia de amor de Jack y Rose a bordo del Titanic, con todo y que el trágico hundimiento acabó con todas las lágrimas que teníamos almacenadas en los ojos.

Billy Zane, Kate Winslet y Leo DiCaprio, formaron uno de los triángulos amorosos más memorables de la historia del cine (pues si recuerdan la historia, Cal y Rose estaban comprometidos, hasta que Jack y Rose se enamoran y Cal se obsesiona con recuperar a su amada).

MÁS: Leonardo DiCaprio terminó su relación con su novia "porque no estaba listo"

Ahora, los protagonistas de la historia se reunieron en un evento de caridad para la Leonardo DiCaprio Foundation's y Billy Zane, "Cal" Hockley, no pudo evitar compartir el momento épico con sus co-protagonistas.

Pero Zane no se conformó sólo con la instantánea pues la descripción robó la atención de los fans al ironizar el encuentro y el trágico final del barco tras golpear con unas sabias palabras.

MÁS: "Me llamaban grasa de ballena, se burlaban porque quería ser actriz": Kate Winslet da discurso contra el bullying

"El equipo reunido. Ahora salvamos icebergs"

Gangs back together. Now we're saving icebergs. Go figure..

@katewinsletofficial @leonardodicaprio @leonardodicapriofdn

Gangs back together. Now we're saving icebergs. Go figure..

@katewinsletofficial @leonardodicaprio @leonardodicapriofdn pic.twitter.com/jWmzzhDeXK — Billy Zane (@BillyZane) 26 de julio de 2017

MÁS: Kate Winslet: sus looks en la alfombra roja de los premios Oscar

Pero dejando el oscuro y trágico final de Jack, Rose y Cal, en la vida real, los actores mantienen una relación muy cercana debido a que todos están involucrados en diferentes movimientos sociales y ambientales, más allá de ser ganadores del Óscar y cotizados por la Academia.

Llos fondos recaudados en el evento de la fundación DiCaprio, serán destinados tanto a las causas ambientales de la fundación como a una campaña de GoFundMe que apoya Winslet, en pro de las mujeres jóvenes en el Reino Unido para que puedan pagar su tratamiento contra el cáncer.