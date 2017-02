La actriz habló para la revista Playboy sobre lo que pasa cuando las personas se casan y por qué considera que no es algo natural

Scarlett Johansson no es de las personas que se queda callada, especialmente cuando tiene un punto de vista distinto o cuando percibe una injusticia. Ya la vimos alzar la voz en la Marcha de las Mujeres el mes pasado, pero ahora se abrió de capa y manifestó lo que piensa acerca del matrimonio:

"Bueno, cada vez que ganas algo, pierdes algo, ¿verdad? Así que en ese sentido siempre supone sacrificar algo importante. Tienes que elegir un camino, y aunque creo que la noción del matrimonio es muy romántica, una idea muy hermosa, en la práctica resulta algo muy complicado de cultivar. No creo que esté en nuestra naturaleza ser personas monógamas, implica demasiado trabajo. El hecho de que implique un trabajo para muchas personas, para-todo el mundo, demuestra que no es una cosa natural. Es algo a lo que le tengo mucho respeto y he participado en, pero creo que definitivamente va contra el instinto de mirar más allá".

La actriz, quien ha estado casada dos veces, confesó a la publicación que se sintió completamente diferente un día después de contraer matrimonio:

"Creo que el matrimonio implica inicialmente una gran cantidad de personas que no tienen nada que ver con la relación, porque es un contrato legalmente vinculante, y que tiene un peso a la misma. Estar casado es diferente que no está casado, y cualquiera que te diga que es lo mismo está mintiendo. Las cosas cambian. Tengo amigos que estuvieron juntos por 10 años y luego decidieron casarse, inmediatamente después es diferente, y siempre lo es. Es. Es una hermosa responsabilidad, pero es una responsabilidad".

