Por redacción Nueva Mujer

Para ninguna de nosotras es un secreto que desde que Jamie Dornan protagoniza la saga de "50 sombras de Grey" se ha vuelto uno de los actores más sensuales de Hollywood. Millones de mujeres en todo el mundo no hacen más que admirar sus atributos físicos (dentro y fuera de la pantalla). Y eso fue justo lo que pasó este fin de semana –o algo así-.

Dornan asistió a Open Golf en Portstewart, Irlanda del Norte. Para presumir que el actor estaba presente, el organismo encargado de promover el turismo publicó una foto donde aparecía frente a un impresionante paisaje natural. Sin embargo eso no fue lo que llamó la atención de las millones de personas que vieron el posteo, sino el "extraño" bulto que se notaba en los pantalones del norirlandés.

"¡Observen esta vista!", reza el mensaje que acompaña la foto.

De inmediato diversos usuarios de redes sociales comenzaron a especular si el bulto era su miembro (resaltado por lo ajustado de los pantalones) y escribieron mensajes sobre lo "extraordinario" que era. Algunas personas incluso hicieron referencia a las candentes escenas que Jamie ha protagonizado como el multimillonario y sexual "Christian Grey".

oh my, and what a lovely view that is! 👀😂😍 pic.twitter.com/5iAmaxtnWV

Is that a golf ball in your pocket or are you very glad to see us, Mr Jamie Dornan? https://t.co/icB7CNa8mw