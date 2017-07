¿Será que estaba incómoda con ese leotardo?

Por Karen Hernández

La cantante Mariah Carey tiene bien merecido su apodo de "Diva", no sólo por su potente voz y el glamour que muestra donde sea que camine, sino por sus mil y un exigencias y excentricidades.

Pero esta vez, la diva musical no quemó un vestido de novia que ya no quería, ni hizo ejercicio en tacones ni fue a cenar a un restaurante con 40 elementos de seguridad, sino que demostró que es posible bailar, sin necesidad de mover ni un músculo.

MÁS: Las excentricidades que han hecho de Mariah Carey la diva más cotizada del espectáculo

Y es que durante una presentación en Las Vegas, Carey parece no hacer el más mínimo esfuerzo por bailar, a diferencia de sus bailarines quienes tomaron las riendas del espectáculo. Por supuesto que la cantante quedó muy mal frente a los fans pues hace pensar que no tenía ganas de presentarse, o que estaba muy incómoda con su diminuto vestuario. Pero esa mueca que hizo cuando fue alzada en brazos por uno de sus bailarines dice más que mil palabras.

Mariah Carey really is a mood 👀😂 pic.twitter.com/6oXeh5mbmn — TheShadeRoom (@TheShadeRoom) July 17, 2017

MÁS: Mariah Carey, eliminada de una película por su mala actitud

Esta no es la primera vez que la Diva demuestra su poco entusiasmo pues durante la presentación de Año Nuevo en Times Square en Nueva York, la cantante no se preocupó por convencer con el playback que estaba haciendo por lo que todos notaron los momentos en los que la pista seguía pero ella no movía los labios.

MÁS: Mariah Carey asegura partes de su cuerpo por $70 millones

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO

Dile adiós al estrés con estas posiciones de yoga