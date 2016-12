Estuvo envuelto en grandes polémicas en torno a la sexualidad y las drogas, sin embargo, el cantante y compositor británico dejó una importante huella en la historia musical

Por Karen Hernández

El cantante británico, George Michael, murió este 25 de diciembre, y aunque las causas de muerte no se conocen, ni hubo indicios de algo extraño, su publicista declaró para "PA" que se trató de una muerte pacífica, en su hogar".

La voz de George Michael fue un gran éxito durante los 80, y hasta el día de hoy, sus canciones han estado presentes en los momentos más románticos y de desamor. ¿Quién podría olvidar el saxofón de 'Careless Whisper'?

I feel so unsure

As I take your hand and lead you to the dance floor

As the music dies, something in your eyes

Calls to mind the silver screen

And all its sad good-byes

Comenzó su carrera en el dúo Wham!, durante su carrera de casi cuatro décadas, vendió más de 100 millones de discos y obtuvo dos Grammys, incluyendo Álbum del Año en 1989. Su publicista había anunciado, a principios de mes, que el compositor se encontraba trabajando en un nuevo álbum musical. ¿Recuerdan Wake Me Up Before You Go? Claramente uno de sus más grandes éxitos con Wham! Imposible no sentirse bien con el ritmo funky, lleno de buena vibra.

En repetidas ocasiones, el cantante sufrió de episodios depresivos, así como un severo ataque de neumonía que lo llevó al hospital en 2011. De acuerdo con el documental "A Different Story", Michael intentó destruir su carrera más de una vez, como cuando se negó a promocionar su propio material, cuando dejó de producir discos durante varios años, o cuando presentó una demanda contra Sony.

Pero también fue muy polémico en cuanto a la homosexualidad y la política. Se levantó en contra de. ex presidente Bush y el ex candidato Blair, con el tema 'Shoot the Dogs'. Por su parte, mantuvo oculta su homosexualidad durante muchos años debido a que durante su juventud, el tema del VIH/Sida estaba latente y no quería preocupar a su madre.

Sin embargo, cuando se destapó, lo hizo a través de "actos obscenos", en un baño público de Beverly Hills, además de que en una de sus canciones aparece un par de policías besándose descaradamente y un grupo de hombres teniendo sexo.

"Nunca he pensado si mi sexualidad está bien o mal. Para mí siempre ha sido un caso de encontrar a la persona adecuada"

Michael se convirtió entonces en la estrella más provocativa de la época. Tuvo romances con importantes empresarios, futbolistas (el brasilero Anselmo Fellepa fue su pareja y murió de Sida, dejando a Michael en una fuerte depresión), y celebridades.

Tras la muerte de su madre y un sin fin de hechos trágicos en su familia, Michael empezó a consumir Prozac y marihuana. También se dijo que tuvo un fuerte episodio de amnesia y una enfermedad que lo llevó a perder fuerza en los músculos.

"Nunca me importó ser considerado como una estrella del pop. La gente siempre pensó que yo quería ser visto como un músico serio, pero yo no, yo sólo quería que la gente supiera que yo tomaba absolutamente en serio la música pop"

"Simplemente soy quien soy",

Su talento era innegable, sus letras burlonas y brutalmente honestas permitieron crear todo un legado de videos provocativos, oscuros y transgresivos que se catalagoran como obras maestras de la música.

Así reaccionaron las celebridades:

"Estoy en shock. He perdido un gran amigo. El alma más generosa y un artista brillante. Mi corazón está con su familia, amigos y fans" -Elton John

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Una foto publicada por Elton John (@eltonjohn) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 3:24 PST

I've loved George Michael for as long as I can remember. He was an absolute inspiration. Always ahead of his time. — James Corden (@JKCorden) December 25, 2016

Ugh. George Michael. 💔 — Garbage (@garbage) December 25, 2016

other than a global pop phenom, George Michael was one of the true British soul greats. alot of us owe him an unpayable debt. bye George xx — Mark Ronson (@MarkRonson) December 25, 2016

I just heard about my friend @GeorgeMichael's death. He was such a brilliant talent. I'm so sad. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 25 de diciembre de 2016

