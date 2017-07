“Me gusta el sexo, pero no soy adicto”

Kourtney Kardashian se ha caracterizado por ser más discreta que sus hermanas, aunque eso no la exenta de haber estado envuelta en el escándalo en más de una ocasión por culpa de su ex pareja Scott Disick, quien no se caracteriza por ser el más discreto.

Desde que se separaron hace un par de años, Scott ha sido relacionado con decenas de mujeres, entre ellas la actriz Bella Thorne, con quien tuvo un viaje a Cannes para celebrar su cumpleaños 34.

Desde inicios de este año cuando el ex de Kourtney participaba en el programa Keeping Up With the Kardashians, se decía que tenía una 'adicción al sexo' y él mismo lo ha aclarado en el programa E! "Me gusta el sexo, pero no soy un adicto al sexo. Lo dije de una manera jocosa en el show y ahora me etiquetan como uno, cuando no es así. Me gusta el sexo, pero no soy un adicto".

Scott también dejó claro que no tiene interés en relacionarse de manera romántica con alguna chica, sólo bromea e intenta vivir feliz, pero que por ahora no tiene novia o una relación formal. Una fuente cercana a la familia Kardashian reveló que Kourtney ha aceptado esta etapa de Soctt con madurez, pero espera poder salvar la relación, por el bien de sus tres hijos.

