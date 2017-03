La película levantó una gran polémica en torno a la inclusión de un personaje gay sin embargo, los actores salieron a su defensa.

Por Karen Hernández

La versión en carne y hueso de 'La Bella y La Bestia' llegó no sólo con mucha magia sino con polémica debido a la incorporación de un personaje gay en la trama. Y es que no se trata de un personaje nuevo sino de uno que ya existía en la versión animada, Le Fou, el fiel secuaz del villano Gastón.

El giro homosexual que tiene este personaje fue idea del director de la cinta, Bill Condon y es interpretado por Josh Gad, quien dijo: "Bill Condon hizo un trabajo increíble al darnos la oportunidad de crear una versión de LeFou que no es como la original, pero que lo hace más humano y en cierta medida un personaje maravillosamente complejo". Además declaró que lamenta que haya tanto rechazo, especialmente porque es una película que habla de "no juzgar a un libro por su portada".

Aunque no se trate de un personaje principal, es innegable que se trata de una acción importante por parte de Disney para enviar a los niños un mensaje de inclusión y aceptación. Sin embargo, esto fue rechazado en varios países al grado de que no será proyectada en muchos cines en Rusia, Malasia y el propio Estados Unidos, sin contar claro con la cantidad de críticas que hubo en torno al contenido homosexual.

El actor Ewan McGregor, quien interpreta a Lumiere en la cinta, salió a la defensa de Le fou y de la intención de Disney, calificando la situación como algo irrelevante y hasta criticó con sarcasmo. "Hay mucho sexo gay en esta película y muchísimo más en los dibujos animados. Creo que si vives cerca de Alabama, no deberías ir a verla. ¿Qué pensaría Jesús? Creo que él (LeFou) es gay. Es como que... es un personaje gay. ¡Estamos en 2017, Dios Santo!", dijo el actor para The Late Show con Stephen Colbert.

Cabe mencionar que el cine Henagar Drive-In, en Alabama, fue el primero en vetar la exhibición de esta película por ir en contra de sus principios cristianos. El propietario publicó en su cuenta de Facebook: "Para aquellos que no lo saben -alerta continuando con su explicación- La Bella y la Bestia está estrenando su primer personaje homosexual. Si no podemos llevar a nuestra nieta de 11 años y nuestro nieto de 8 a ver una película... no tendremos un negocio proyectando esa película (...) Sé que habrá algunos que no estén de acuerdo con esta decisión. Está bien. Pero somos ante todo cristianos y no comprometeremos lo que la Biblia enseña".

Emma Watson no podía quedarse atrás con su opinión al respecto y dijo que se trata de una fantástica interpretación de Josh Gad ya que es muy sutil. "¿Idolatra a Gastón? ¿Está enamorado de él? ¿Cuál es la relación ahí? Creo que es increíblemente sutil, para ser honesta", señaló la actriz.

Por su parte, el actor Ian McKellen, quien encarna a Din Don en el filme y declarado abiertamente homosexual, también salió a la defensa de Le Fou y señaló que simplemente se trata de otra locura gay para Bill Condon pues sus anteriores cintas, Crepúsulo y Dreamgirls, también contaron con situaciones gay.





