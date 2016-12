La actriz tuvo que sacar las garras por su compañero cuando una reportera incómoda hizo acto de presencia.

Por Karen Hernández

Además de ser una chica talentosa y con una sensualidad innegable, Mila Kunis se ha caracterizado por una personalidad fuerte que ha demostrado dentro y fuera de los sets de filmación.

Así fue en un vide que salió a la luz y que está rondando en la red y aunque ocurrió hace unos años, no podemos evitar sentir fascinación ante la reacción de Mila cuando una raportera incómoda, atacó a Justin Timberlake.

La actriz se encontraba en Rusia promocionando la cinta "Amigos con Beneficios", junto a Justin Timberlake, pero fue durante una rueda de prensa que tuvo que sacar las garras y aplicar su mejor ruso para contrarrestar a una reportera que cuestionó a Justin sobre su incursión en la actuación.

"¿Qué te llevó a las películas?¿Por qué estás en ellas?. Muchos artistas del espectáculo se cambian para hacer cine, pero ¿por qué Justin?", preguntó insistente. La primera en reaccionar fue Mila, quien se vio molesta ante el cuesitonamiento de la reportera. "Bueno, qué es lo que prefieres que haga?", respondió en ruso.

Un Justin confundido (y esperando a la traducción), sólo sonrió y cuando iba a contestar, Mila le pidió que se callara. Sin duda se trató de un "dejame a cargo" por parte de la temperamental actriz. "Bueno si él quiere hacerlo, ¿por qué no podría? Es más, ¿por qué estás tú acquí?", dijo la actriz, a lo que la reportera contestó que sólo estaba haciendo su trabajo. "Eso es exactamente lo mismo que él está haciendo".

Aunque parezca una pregunta más, no cabe duda que se trató de algo ofensivo o una que, al no ser planteada de forma adecuada, se puede traducir en un "por qué diablos haces películas, no tienes nada mejor qué hacer?

Seguramente la reportera se quedó sin más que decir debido a la sorpresiva reacción de Mila, pues defendió a Justin hasta el final. Sin duda, lo mejor de todo es que el cantante sólo se quedó sentado, sin saber qué estaba pasando. "Es mi guardaespaldas", dijo sonriente y algo confundido.

Quizá hubo risas en esta rueda de prensa, y Justin lo tomó de buena manera (quizá porque no entendió en el momento), pero la molestia de Mila es bien justificada. En diversas ocasiones, hemos visto cómo los famosos se molestan, incomodan o se quedan callados frente a este tipo de reporterons, pero ¿están obligados los famosos a responder preguntas incómodas? En una ocasión, Robert Downey Jr. se levantó del asiento porque el entrevistador comenzó preguntándole sobre la película de los Vengadores, y terminó cuestionándolo sobre su pasado con las drogas, el alcohol y la mala relación con su padre, cuando se supone tenía que tratar sobre la película que en ese momento promocionaba ("Avengers: la Era de Ultrón"). Recientemente, Jennifer Lawrence y Chris Pratt hicieron lo mismo, pues en una entrevista para radio, los presentadores comenzaron a hacerles preguntas incómodas sobre sexo, al punto en que ambos se retiraron.

No, los famosos no están obligados a responder y el periodista o reportero debe conocer y respetar las reglas del juego, por más que se quiera conseguir exclusivas y contenidos virales. Está bien que aprovechen la oportunidad que tienen de tenerlos cerca, pero no hay que romper las barreras del respeto.

