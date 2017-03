Por Karen Hernández

Emma Watson está en la mira, pero no sólo por el gran éxito que ha tenido la promoción de la película 'La Bella y la Bestia' sino por su aparición en la revista Vanity Fair y por poner a Beyoncé como un blanco en su postura feminista.

Las imágenes del torso semidesnudo de Watson levantaron polémica, incluso fue acusada de ser una "feminista hipócrita". La actriz defendió que los senos no tienen nada que ver con ser feminista o no y que todo es cuestión de elegir libremente.

Pero la bomba terminó por explotar luego de que saliera a la luz una entrevista que dio para la revista 'Wonderlan Magazine' en 2014, donde la actriz habla de Beyoncé y su afán por usar el sexo para vender.



Emma habló de la cantante como alguien que se autodenomina feminista y que constantemente recurre a lo erótico en su trabajo artístico. "Usar la sexualidad para empoderarse como hace Beyoncé no es feminismo", declaró la actriz en aquel momento. "Sus vídeos me hacen entrar en conflicto. Por un lado, se suma a la categoría del feminismo pero, ante la cámara, se representa una versión masculina y 'voyeurista' de si misma".

En aquel entonces Watson estaba muy convencida de llevar sus ideales por el camino del feminismo, sin embargo parecería que no estaba muy segura de la parte de mostrar una imagen erótica o sexy del cuerpo. Por supuesto, el verla semidesnuda en una revista despertó en sus seguidores el mismo conflicto que ella tuvo con la cantante pues hoy es ella la que se presenta eróticamente como parte de su labor profesional.

Emma quiso aclarar la situación a través de un tuit en el que explica lo que dijo sobre Beyoncé y aclarando que jamás se puso en contra de la cantante. Nos queda muy claro que muchos utilizaron sus palabras para causar conflicto entre ambas famosas y que Watson jamás se va a dejar de las críticas.

"Esta es la parte de la entrevista de 2014 donde hablo sobre Beyoncé. Mis palabras están en negritas", escribe. Entre las palabras señaladas, destaca también una parte que nadie tomó en cuenta que es donde alaba a la cantante por "hacer que su sexualidad sea empoderadora y poner al feminismo en un amplio espectro".

En dicha parte, Watson habla sobre la intención del álbum que la cantante estaba promocionando en ese entonces y dice: "Puedo ser una feminista, puedo ser una intelectual, puedo ser todas estas otras cosas pero también puedo estar bien con mi feminidad y ser bonita y con todas estas cosas que pensé que podrían negar mi mensaje o negar lo que soy. Eso es lo más interesante del álbum; es tan inclusivo y pone el feminismo y la feminidad y el empoderamiento femenino en un espectro tan amplio "



This is the part of my 2014 interview with Tavi where we talked about Beyoncé. My words are in bold. pic.twitter.com/Y8vumOeyDT